Linux Foundation Europe gründet ein Beratungsgremium, um die Wirkung einer europaweiten offenen Zusammenarbeit zu beschleunigen

Der Beirat, in dem führende Vertreter aus der europäischen Industrie, Technologie und dem Non-Profit-Bereich vertreten sind, wird die Marschrichtung der Linux Foundation Europe und ihrer über 100 Mitglieder beeinflussen.

„Moderne Open-Source-Entwicklung ist nicht nur entscheidend für den Erfolg von Technologieunternehmen, sondern spielt auch eine zentrale Rolle für das Geschäft traditioneller Branchen, das eine digitale Transformation durchläuft. Somit freue ich mich sehr, dass das LF Europe Advisory Board eine so breite Vertretung aus verschiedenen Sparten, Unternehmen jeder Größe und aus über 10 Ländern in Europa beinhaltet. Ihre gemeinsame Vision und ihr aktives Engagement werden die Wirkung und Ausrichtung unserer offenen Zusammenarbeit mit europäischen Werten und Prioritäten maximieren", so Gabriele Columbro, General Manager der Linux Foundation Europe.

Die umfassende Vertretung der Teilnehmer der Linux Foundation Europe über die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die USA hinweg ist von entscheidender Bedeutung und trägt dazu bei, die Zielsetzung von LF Europe voranzubringen. Diese besteht darin, eine regionale Zusammenarbeit hinsichtlich gemeinsamer Prioritäten zu ermöglichen, ohne eine zunehmende Fragmentierung und technologischen Nationalismus zu fördern. Um eine starke Vertretung der Community zu gewährleisten, können die Projekte der Linux Foundation Europe zudem einen Vertreter als Beobachter für den Beirat benennen.