SAJ stellt Smart Home-Energielösungen eSAJ und CH2 auf der K.EY Expo vor

eSAJ ist ein Smart-Home-Energiemanagementsystem, das den Benutzern die vollständige Kontrolle über ihren Energieverbrauch ermöglicht. Die App ist in 10 Sprachen verfügbar und Benutzer können ihre Einstellungen an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Mit seiner Personal Energy Guardian-Funktion bietet eSAJ verschiedene Modi, darunter intelligentes Arbeiten, Eigenverbrauch, Reservestrom und Nutzungszeit, die alle die Energieeffizienz maximieren und Geld bei Rechnungen sparen können.

RIMINI, Italien, 5. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SAJ, das führende Energiespeicherunternehmen, hat seine neuesten Produkte, die neue Version von eSAJ und den brandneuen CH2, auf der K.EY Expo, einer Messe für Energiewandlungslösungen, in Rimini, Italien, vorgestellt. Die Veranstaltung bot SAJ die Möglichkeit, mit Verbrauchern und Energieexperten in Kontakt zu treten und seine langjährige Partnerschaft mit seinem italienischen Vertriebspartner zu präsentieren.

Darüber hinaus bietet eSAJ einen außergewöhnlichen Kundenservice mit einem integrierten "Ein-Klick-Reparatur"-Service und Live-Wetter-Updates, sodass Nutzer informiert bleiben und ihren Energieverbrauch planen können. Die App zeichnet sich außerdem durch eine elegante, minimalistische Ästhetik und eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Stromdaten monatlich, vierteljährlich und jährlich zu überwachen.

Zusammen mit eSAJ stellte SAJ CH2 vor, die jüngste Aktualisierung seiner C&I-Energiespeicher-Produktlinie. Der CH2 bietet eine effiziente Energieumwandlung mit einem maximalen Eingangsstrom von 22,5 A, um sich besser an Hochleistungspaneele anzupassen. Er ist mit einem dreiphasigen Unsymmetrieausgang konfiguriert, was ihn besonders nützlich für Haushalte und gewerbliche Einrichtungen macht, in denen dreiphasiger Strom verwendet wird. Die Solarenergiespeichersysteme mit dieser Funktion ermöglichen die Einspeisung unterschiedlicher Energiemengen in jede Phase und gewährleisten so eine intelligentere und effektivere Stromversorgung der einphasigen Lasten im System. Darüber hinaus kann der CH2 in bestehende Solarsysteme nachgerüstet werden, damit diese mit der Energiespeicherung beginnen können.

Die Einführung von eSAJ und CH2 auf der K.EY Expo ist ein wichtiger Meilenstein für SAJ. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Energiespeicherlösungen anzubieten, die nicht nur seinen Kunden zugute kommen, sondern auch zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Mit eSAJ und CH2 ist SAJ diesem Ziel einen Schritt näher gekommen.

Mit 18 Jahren Engagement und Professionalität hat sich SAJ als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. SAJ ist bestrebt, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Energiespeicherung (Smart Energy Storage) für Privathaushalte und Unternehmen, intelligente Stromerzeugung (Smart Power Generation) sowie in der industriellen Automatisierung anzubieten.

