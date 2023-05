FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zum neuen Heizungsgesetz:

"Die Forderung, das Heizungsgesetz zu verschieben, ist richtig. Zu vieles ist unausgegoren im Regelwerk von Robert Habeck. Doch selbst wenn es später käme, entscheidend ist ein anderer Punkt: die Technologieoffenheit. Nur wenn in jedem Haus die sinnvollste, perspektivisch klimaneutrale Heizung eingesetzt werden darf, kann die Energiewende im Heizkeller zu vertretbaren Kosten gelingen. (.) Unweigerlich werden Erinnerungen an Jürgen Trittins Kugel Eis wach. So wenig würden erneuerbare Energien im Monat kosten, versprach der damalige Minister. Inzwischen ist daraus eher ein Menü im Sternerestaurant geworden. Dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif gibt, ist dabei völlig klar. Dass Geld aber gar keine Rolle mehr spielen soll, das sollte man vielleicht doch nochmal überdenken."/yyzz/DP/he