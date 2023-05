"Von Anfang an mit dabei sind auch weitere private Anbieter wie auch öffentlich-rechtliche Angebote" - und zwar sowohl im Livestream als auch on Demand, heißt es in der Mitteilung. "Außerdem bietet Joyn in Österreich einen Radioplayer, der die Programme von allen großen privaten und öffentlich-rechtlichen Radiosendern bündelt."

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Streaming-Anbieter Joyn geht mit dieser Marke nun auch in Österreich an den Start. Joyn ersetze dort künftig die Streaming-App Zappn, teilte die Seven.One Entertainment Group am Freitag mit. So wie in Deutschland setzt Joyn im Nachbarland ebenso auf ein umfangreiches Live-TV-Angebot und einen großen kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Bereich.

Streaming-Anbieter Joyn ist nun auch in Österreich am Start

