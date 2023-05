Erneuter 'Photovoltaik-Gipfel' bei Habeck

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lädt am Freitag in Berlin zu einem erneuten "Photovoltaik-Gipfel" ein. Im Anschluss (13.30 Uhr) will er über die Ergebnisse informieren. Nach einem ersten Gipfel im März hatte Habeck weitere Erleichterungen angekündigt, um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. Am Freitag könnte eine neue Photovoltaik-Strategie beschlossen werden. Laut eines beim ersten Treffen vorgelegten Entwurfs soll ein Fokus gelegt werden auf Solaranlagen auf Dächern sowie auf Freiflächen wie zum Beispiel Feldern - letzteres sieht aber der Bauernverband kritisch./hoe/DP/jha

