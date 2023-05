JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der Technologiekonzern habe einmal mehr mit seiner Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Marktumfeld positiv überrascht, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während beim Chipzulieferer Qualcomm im vergangenen und laufenden Quartal der Umsatz im Smartphone-Geschäft unter dem Strich um 20 Prozent gesunken sein sollte, rechne er bei Apples iPhone-Umsätzen für diesen Zeitraum mit einer Entwicklung mehr oder weniger auf Vorjahresniveau./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 22:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 22:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 154,7EUR gehandelt.



