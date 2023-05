JPMORGAN stuft Flutter auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach Quartalszahlen von 15100 auf 16800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie preise die Qualitäten des Glücksspielkonzerns wie das solide Wachstumsprofil, die Diversifizierung, die starke Bilanz und die ordentliche Barmittelgenerierung bereits ein, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis biete der Wettbewerber Entain./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 17:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 176,8EUR gehandelt.