Goldman hebt Ziel für Apple auf 209 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 200 auf 209 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Apple habe ein starkes Quartal hinter sich und die Erwartungen an den Gewinn, die Kapitalausschüttungen sowie den Ausblick erfüllt, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 23:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 153,7EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 209 US-Dollar