JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege knapp unter der Konsensschätzung, was die Kursentwicklung der Aktie zunächst bremsen könnte, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch das erste Quartal habe für die Fluggesellschaft wenig Bedeutung. Zudem sehe er - ungeachtet des erwartungsgemäß noch fehlenden Ergebnisausblicks - Aufwärtspotenzial für die Ebit-Konsensschätzung 2023./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 06:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 06:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 1,490EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,30

Kursziel alt: 2,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m