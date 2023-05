Goldaktien weltweit stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Indien steigert die Ölimporte aus Russland im April auf täglich 1,7 Mio Barrel auf ein höheres Niveau als von den früheren Hauptlieferländern Saudi-Arabien und dem Irak zusammen.Europa steigert die Importe von Mineralölprodukten aus Indien im April auf das Rekordniveau von täglich 365.000 Barrel.Durch den Umweg der Importe von russischer Energie über Indien umgeht Europa ihr eigenes Embargo gegen russisches Öl und finanziert so den Krieg Russlands gegen die Ukraine.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 59.631 Euro/kg, Vortag 59.260 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 26,00 $/oz, Vortag 25,72 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.040 $/oz, Vortag 1.056 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.377 $/oz, Vortag 1.368 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,11 $/barrel, Vortag 72,95 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 3,0 % auf 497,47 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,6 % auf 447,17 $. Bei den Standardwerten steigen Royal Gold 4,3 % und Newmont 4,0 %. Bei den kleineren Werten ziehen Galiano 6,8 % und Wesdome 5,1 % an. Belo Sun verlieren 7,1 % und Vista 4,9 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 13,3 %, SSR 9,8 % und Abra 6,8 %. Sierra gibt 3,9 % nach.