Campari würdigt Mailand mit der Einführung einer neuen Flasche, die von seiner Heimat inspiriert ist

Tatsächlich hat die Campari-Flasche seit ihrer Entstehung ihre Form verändert und sich mit der Stadt weiterentwickelt, indem sie sich ständig von ihr inspirieren ließ. Der neue, wieder einmal von Mailand inspirierte Flakon spiegelt die elegante, minimalistische Mode und das zeitgemäße Design wider, für das die Stadt bekannt ist – es ist eine visuelle Hommage an die Stadt, die Leichtigkeit und dezente Eleganz kombiniert, genau wie Milano selbst. Die Richtung der Linien in Verbindung mit einem modernen und direkten Schnitt symbolisiert die Reise des Aperitif-Rituals von Milano in den Rest der Welt und lenkt das Auge auf den Namen der Stadt in der Mitte der Flasche. Darüber hinaus reflektieren die dynamische Bewegung und die zusammenlaufenden Linien die Vitalität und die Transformation im Verlauf der Zeit, die Mailand und Campari von der Vergangenheit bis in die Zukunft mit einem innovativen und zukunftsorientierten Ansatz durchlaufen haben und durchlaufen werden.

