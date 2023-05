Die letzte große Abwärtsbewegung beim Euro Bund-Future fand im Zeitraum zwischen August 2021 und März dieses Jahres statt, hierbei ging es von 177,61 auf 130,47 Euro talwärts. Doch bereits zuvor hat sich ein abwärtsgerichteter Keil angedeutet, der in der Charttechnik häufig für einen Trendwechsel steht. Zwar misslang ein anschließender Ausbruchsversuch Ende März, nun allerdings formieren sich Käufer neu und versuchen im zweiten Anlauf eine Auflösung des Keils. Wegen der großen Ausdehnung der laufenden Bodenbildungsphase kommen derzeit allerdings nur sehr kurzzeitig orientierte Anleger zum Zuge.

Ein erfolgreicher Kursanstieg über ein kleineres Kaufniveau von 135,57 Euro hat dem Euro Bund-Future vorläufig Aufwärtspotenzial in den Bereich von 138,00 Euro verschafft, darüber dürfte dann der Bereich um die Märzhochs sowie den EMA 200 um 140,40 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Eine vollständige Umsetzung einer 1-2-3-Erholungsbewegung seit Anfang März könnte sogar Kurspotenzial an 143,18 Euro freisetzen. Auf der Unterseite ist der Bund-Future vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb eines Niveaus von 134,35 Euro würden Rücksetzer auf 133,10 und darunter 131,90 Euro drohen. Anzeichen für ein derartiges Szenario gibt es derzeit aber nicht.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz: