Bei der Software AG beschäftigte ein möglicher Bieterstreit die Anleger. Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, dass der US-Finanzinvestor Bain Capital 34 Euro bieten wolle, erhöhte der Technologieinvestor Silver Lake seine Offerte von 30 auf 32 Euro je Aktie. Die Software AG unterstütze weiterhin das Angebot von Silver Lake, hieß es nun. Nach den ersten Spekulationen über die Bain-Offerte, die den Kurs am Vortag bis auf 35,88 Euro hochgetrieben hatte, kam dieser nun auf 33,74 Euro zurück.

Bei Krones und SGL fielen die Reaktionen negativ aus, auch wenn die Quartalsberichte eigentlich keine Kritik ernteten. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen Krones übertraf im ersten Quartal zwar etwas die Erwartungen, behielt aber den bisherigen Ausblick bei. Während seine Aktien 1,8 Prozent verloren, knüpften die von SGL mit einem Abschlag von 2,8 Prozent an ihre Talfahrt vom Vortag an.

Der Wochenabschluss hängt nun wohl vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Wochen-Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB. "Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach 10 Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax am Freitag seinen bisherigen Wochenverlust reduziert. Am Markt wurde die Erholung vor allem auf starke Zahlen von Apple zurückgeführt, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht worden waren. In der Folge erholen sich auch die Indikationen für die US-Indizes etwas.

