Alle Augen auf Telekom, ING, Bayer, Sixt, About You, Renault, Rolls-Royce & BMW

Unternehmenstermine

06:55 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, 9Monatszahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q1-Zahlen und Capital Markets Day (9.00 Analystencall)

07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q1-Zahlen

07:15 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Leoni, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: GFT Technologies, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: DIC Asset, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: About You, Jahreszahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Aurelius, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: MLP, Q1-Zahlen (10.00 Pressecall, 14.00 Analystencall)

07:30 Uhr, Deutschland: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Q1-Zahlen

07:45 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Österreich: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Frankreich: Engie, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Süss Microtec, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 Uhr, Deutschland: Leifheit, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Westwing, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Secunet Security, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Q1-Zahlen

08:30 Uhr, Deutschland: BayWa, Q1-Zahlen

09:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Q1-Zahlen

09:00 Uhr, Niederlande: Adyen, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: SAP, Hauptversammlung, Mannheim

10:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg

10:00 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 Uhr, Frankreich: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Hauptversammlung

14:00 Uhr, Deutschland: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

15:00 Uhr, Frankreich: Renault, Hauptversammlung

18:00 Uhr, Italien: Pirelli, Q1-Zahlen

18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

18:30 Uhr, Deutschland: Metro, Halbjahreszahlen

Tipp der Woche l: Unser Jubiläumsrabatt für Sie: Sichern Sie sich 50% Rabatt auf die digitale Smart Investor-Ausgabe! Die Highlights der kostenlosen Smart Investor-Ausgabe: Family Business: Neun Aktienchancen, Meinung: Energiewende - bitte wenden! und Buy or Goodbye: Cameco und TUI auf dem Aktienprüfstand. Das und vieles mehr jetzt im aktuellen Smart Investor lesen.

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 03/23

03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 04/23

03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 04/23

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 03/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 03/23

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 04/23

12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

13:00 Großbritannien: BoE Zinsentscheidung

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 04/23

Tipp der Woche ll: Wird das ein 100%-Comeback? Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen! Erst Höhenflug, dann Einbruch! So erging es dieser Biotech-Aktie in den vergangenen Monaten. Angefangen hat es mit einer wilden Rallye, die nur eine Richtung kannte: nach oben! Dann folgten Rückschläge in Serie. Welche Chancen die Aktie zu einem Geheimtipp mit 100% Comeback-Potenzial machen und um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in unserem neuen kostenlosen smallCAP Champion-Report von Marcel Torney. Jetzt herunterladen!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.05.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Leistungsbilanz n.s.a. 13:00 GBR BoE Zinssatzentscheidung 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen 13:00 GBR NIESR BIP-Schätzung (3M) 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR Bank von England Sitzungsprotokoll 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:00 GBR Bank of England Bericht zur Geldpolitik 13:00 GBR BoE Anleihenkaufprogramm 13:00 GBR Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung 13:30 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 14:00 EUR EZB Schnabel Rede 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 16:15 USA Fed-Mitglieder Waller spricht 19:30 EUR EZB De Guindos Rede



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin