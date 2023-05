Im Februar hatte die Produktion im Monatsvergleich zudem etwas stärker zugelegt als bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte die Angaben und meldete ein Plus von 0,7 Prozent, nach zuvor plus 0,6 Prozent.

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Industrieproduktion im März unerwartet deutlich gestiegen. Die Gesamtproduktion zog im Monatsvergleich um 1,5 Prozent an, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet.

