InTiCa Systems: Weiteres Konsolidierungsjahr

SMC-Research geht davon aus, dass es für InTiCa Systems in einem schwierigen Umfeld, das schon 2022 für einen moderaten Rückgang der Erlöse gesorgt hat, nicht leicht wird, den Umsatz in 2023 zu steigern. Mittelfristig erwartet SMC-Analyst Holger Steffen wegen der steigenden Nachfrage nach E-Solutions-Produkten aber eine weitere dynamische Expansion. Trotzdem spricht er aktuell noch keine Kaufempfehlung für die Aktie aus und wartet ab, bis sich die Rückkehr auf den Wachstumspfad klar in den Zahlen zeigt.

InTiCa habe 2022 laut SMC-Research erwartungsgemäß einen leichten Rückgang der Erlöse um 5 Prozent auf 90,7 Mio. Euro hinnehmen müssen. Höhere Personalkosten haben zusätzlichen Druck auf die Marge ausgeübt, weshalb das EBIT um 31 Prozent auf 2,3 Mio. Euro zurückgegangen sei. Die EBIT-Marge habe infolgedessen mit 2,6 Prozent am unteren Ende des Zielkorridors des Managements gelegen, der sich auf 2,5 bis 3,5 Prozent belaufen habe.