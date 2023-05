Power Nickel schließt letzte Tranche seiner Finanzierung ab

Toronto, Ontario – 5. Mai 2023 / IRW-Press / – Power Nickel Inc. (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVVI) freut sich bekannt zu geben, dass die finale Tranche der bereits am 13. März 2023 angekündigten Privatplatzierung (die „Platzierung“) mit 1.032.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) des Unternehmens zum Preis von 0,50 Dollar pro FT-Einheit abgeschlossen und damit ein Bruttoerlös in Höhe von 516.000 CAD erzielt wurde. Das Unternehmen hat von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange („TSXV“) eine bedingte Genehmigung für die Durchführung der Privatplatzierung erhalten.

„Wir freuen uns über den Abschluss der letzten Tranche unserer im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung, mit der wir 4.810.000 Dollar generieren konnten. Wir hätten noch eine weitere Woche warten und weitere Abschlüsse tätigen können, aber wir wollten die Finanzierung einfach abschließen und uns auf die Aktivitäten bei Nisk konzentrieren, wo wir auf weitere tolle Ergebnisse in unserem Bohr- und Explorationsprogramm hinarbeiten“, erklärt Terry Lynch, der CEO von Power Nickel. „Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Wir haben vom Standort unseres Projekts in Quebec enorm profitiert. Hier gibt es besonders günstige Anreize für Projekte mit kritischen Rohstoffen, wie eben auch für unser Nickelsulfidprojekt NISK in Nemaska.“ Lynch weiter: „Die Provinz Quebec in Kanada ist aus unserer Sicht auf dem Gebiet der Exploration kritischer Rohstoffe weltweit führend. Die jüngsten Budgetankündigungen für Quebec und Kanada, die beachtliche Anreize für die Exploration von kritischen Rohstoffen und die Errichtung von Bergwerken vorsehen, haben dies neuerlich einwandfrei bestätigt. In unserem Fall diente die aktuelle Finanzierung in erster Linie der Exploration, und wir waren in der Lage, doppelt so viel Geld mit nur halb so viel Verwässerung zu beschaffen. In Zukunft könnten über die neuen, vom Markt nicht geschätzten Anreize beispielsweise bis zu 200 Millionen US-Dollar in den Bau einer 400 Millionen Dollar teuren Nickelmine fließen. Auch wenn es noch wesentlicher Schritte bedarf, bevor die Wirtschaftlichkeit einer Mine ermittelt werden kann, und die Budgets noch nicht rechtskräftig sind, so handelt es sich doch um wesentliche Anreize, die das Projektrisiko im Sinne der Anleger verringern und es den Regierungen ermöglichen, Investitionen und Erschließungsaktivitäten im Bereich der kritischen Rohstoffe zu fördern. Wir hoffen, dass wir diese Anreizsysteme auch im Rahmen unserer Bemühungen zur Errichtung des weltweit ersten klimaneutralen Nickel-Bergbaubetriebs nutzen können.“