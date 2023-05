05.05.2023



Makroökonomisches Umfeld

Realwirtschaftliche Situation:

Im April 2023 befand sich die Weltwirtschaft weiterhin auf schwierigem Erholungskurs inmitten hoher Inflation, Versorgungsengpässen, schwachen Vertrauens der Verbraucher und Unternehmen sowie verschärfter finanzieller Bedingungen. Nach verschiedenen Bankenzusammenbrüchen im März ist es den Regierungen in den USA und Europa - zusammen mit ihren jeweiligen Zentralbanken - gelungen, den Bankensektor vorübergehend zu stabilisieren, indem sie Einlagen jeglicher Größe garantierten und großzügige Liquiditätshilfen bereitstellten. Die Sorge um die langfristige Gesundheit der Banken mit nicht realisierten Verlusten in den Anleiheportfolios bleibt jedoch bestehen. Infolgedessen dürfte die Kreditvergabe der Banken in den kommenden Monaten gedämpft bleiben, was sich auf die reale Wirtschaftstätigkeit auswirken könnte.

Das Verbrauchervertrauen in der EU hat sich zwar leicht verbessert (zu -17,5 von -19,2 im Vormonat), liegt aber weiterhin unter dem langfristigen Durchschnitt. Geringerer Optimismus durch Inflationsängste und höhere Zinsen ließ das Verbrauchervertrauen in den USA von 104,2 auf 101,3 sinken. Eine Abschwächung ist auch in der verarbeitenden Industrie in den USA zu sehen: Der ISM-Index für die verarbeitende Industrie fiel von 47,7 auf 46,3. Gleichzeitig sank der Konjukturausblick der Philadelphia Fed von -23,2 auf -31,3 und der ISM-Dienstleistungsindex verringerte sich von 55,1 auf 51,2. Die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone sanken im Jahresvergleich um -3 % (-2,3 % im letzten Monat). In den USA fielen die Einzelhandelsumsätze (ohne KFZ) im Laufe des Monats um -0,8 %, während sie in Japan im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten um 7,2 % stiegen.