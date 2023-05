SAF-Holland wird etwas optimistischer für Gesamtjahr - Aktie legt zu

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer SAF-Holland wird nach einem starken ersten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2023 tendenziell um das obere Ende der bisher geplanten Spanne von 1,8 bis 1,95 Milliarden Euro herum liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Bessenbach mit. Die bereinigte operative Marge (Ebit) des Konzerns soll weiterhin 7,5 bis 8,5 Prozent erreichen. Die Aktie legte am Freitagvormittag um dreieinhalb Prozent zu auf 12,59 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Nebenwerte-Index SDax .

SAF Holland habe im ersten Quartal trotz der negativen Folgen einer Cyber-Attacke Ende März stark abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking in einer ersten Einschätzung. Der Experte bleibt bei seiner positiven Einschätzung für das Papier und hob aufgrund der guten Entwicklung das Kursziel um einen auf 25 Euro an.