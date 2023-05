Hoffen auf die Arbeitsmarktdaten: Mit Gold und Tech-Werten durch die Rezession?

Verluste von bis zu 60 Prozent bei den US-Regionalbanken PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorp hatten die US-Märkte am Donnerstag den vierten Tag in Folge ins Minus gedrückt. Eine geplatzte Übernahme von First Horizon ließ die Aktie der Bank ebenfalls um 30 Prozent abstürzen.

Für Spannung dürften zum Wochenschluss die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sorgen. "Jeder Hauch einer bedeutsamen Abschwächung des Arbeitsmarktes wird als Bestätigung der jüngsten Entscheidung der Fed gewertet werden, stärker datenabhängig und dovish zu werden", schrieb Michael Wan, leitender Währungsanalyst der MUFG Bank Ltd. in einer Notiz.