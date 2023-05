Alia Therapeutics ernennt Letizia Goretti zum Chief Executive Officer

MILAN, ITALY / ACCESSWIRE / 5. Mai 2023 / Alia Therapeutics , ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Trient, das sich auf innovative Behandlungen seltener genetischer Erkrankungen durch Genbearbeitung der nächsten Generation spezialisiert hat, gab die Ernennung von Letizia Goretti zum Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

Letizia, die von Johnson & Johnson zu Alia wechselt, verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Biowissenschaften. Sie bringt umfassende Kenntnisse in strategischen, operativen, F&E- und kommerziellen Aktivitäten in diesem Sektor mit und kann auf eine Erfolgsbilanz beim Aufbau starker Partnerschaften und bei der Schaffung von nachhaltigem Wert für Interessengruppen und Patienten verweisen.

In ihrer vorherigen Position als Senior Director, Transactions and Alliances im Johnson & Johnson Innovation Centre in London leitete sie strategische Partnerschaften mit Akademikern, Unternehmern, Industrien, Regierungsorganisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, wobei sie sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Genomik und digitalen Fähigkeiten für die Forschung und Entwicklung konzentrierte.

„Letizias Ernennung zum CEO ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Alia“, erklärt Paola Pozzi, Partner bei Sofinnova Partners. „Ihre vielseitige Erfahrung und ihre Führungsqualitäten, kombiniert mit ihrem Bestreben, durch Innovation Werte zu schaffen, werden ein großer Katalysator für das Wachstum von Alia sein.“

„Ich bin fasziniert von der Möglichkeit, mit einem Team von Spitzenwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, um die innovative Plattform für CRISPR-basierte Medizin weiterzuentwickeln“, meint Letizia. „Wir ermöglichen neuartige Genbearbeitungsstrategien, die darauf abzielen, die derzeitigen Beschränkungen zu überwinden und mehr Therapien für Patienten mit unterversorgten und derzeit unbehandelbaren Krankheiten und Leiden bereitzustellen.“

„Unser Board of Directors ist begeistert, eine Führungskraft wie Letizia an die Spitze des Unternehmens zu ernennen“, freut sich Silvano Spinelli, Chairman des Board of Directors. „Mit ihrem breit gefächerten Hintergrund und ihren nachweislichen Erfolgen bei der Wertschöpfung ist sie bestens geeignet, um Alia in eine glänzende Zukunft zu führen.“