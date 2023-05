BERENBERG stuft BAYER AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray beleuchtete in einer am Freitag vorliegenden Studie die finanziellen Risiken durch Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Polychlorierte Biphenyle (PCBs). Beim PCB-Problem - einem Jahrzehnte alten Erbe von Monsanto - habe es zuletzt immer wieder Überraschungen gegeben. Das finanzielle Risiko sei für Anleger daher - anders als beim Glyphosat-Rechtsstreit mittlerweile - schwer einzuschätzen./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 21:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 57,76EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m