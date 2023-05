WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Februar 2023 (real, revidiert):+4,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-6,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im März 2023gegenüber Februar 2023 saison- und kalenderbereinigt um 10,7 % zurückgegangen.Dies ist der größte Rückgang seit dem Einbruch im April 2020 infolge derCoronapandemie. Der Rückgang folgt auf einen Anstieg im Vormonat Februar 2023 um4,5 % (vorläufiger Wert: +4,8 %). Betrachtet man das 1. Quartal 2023, so war derAuftragseingang um 0,2 % höher als im letzten Quartal des Vorjahres. Im März2023 ist der Auftragseingang ohne Großaufträge um 7,7 % gegenüber dem Vormonatgesunken.Die negative Entwicklung des Auftragseingangs im März 2023 ist in den meistenBereichen des Verarbeitenden Gewerbes erkennbar. Einen besonders starkenEinfluss auf das Ergebnis hatte der Bereich des Sonstigen Fahrzeugbaus (Bau vonLuft- und Raumfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Militärfahrzeugen),hier sind die Auftragseingänge kalender- und saisonbereinigt um 47,4 % gegenüberdem Vormonat gesunken. In diesem Bereich hatte es im Vormonat vor allem durchumfangreiche Großaufträge einen Anstieg um 55,0 % zum Vormonat gegeben, die indiesem Monat ausblieben. Ebenso hat die Herstellung von Kraftwagen undKraftwagenteilen (-12,2 % zum Vormonat) das Ergebnis stark beeinflusst.Während der Auftragseingang im Bereich der Investitionsgüter um 14,1 % und imBereich der Vorleistungsgüter um 7,5 % gegenüber dem Vormonat sank, nahm er imBereich der Konsumgüter um 1,2 % zu.Die Auslandsaufträge gingen gegenüber dem Vormonat um 13,3 % zurück, dieInlandsaufträge verminderten sich um 6,8 %. Dabei nahmen Auftragseingänge vonaußerhalb der Eurozone um 14,8 % und Aufträge aus der Eurozone um 10,8 % ab.Umsatz im März 2023 um 2,9 % niedriger als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im März2023 saison- und kalenderbereinigt 2,9 % niedriger als im Vormonat. Für Februar2023 ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Zuwachs von 1,5% gegenüber Januar 2023 (vorläufiger Wert bestätigt). Im Vergleich zumVorjahresmonat März 2022 lag der Umsatz im März 2023 kalenderbereinigt 3,7 %höher.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen