UL Solutions bringt ESG-Management-Angebote für Nachhaltigkeits- und Datenmanagement-Programme auf den Markt

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Von der ersten Mobilisierung von

Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) bis hin zur Verifizierung von

Umweltdaten und -inhalten konzentrieren sich die ESG-Management-Angebote von UL

Solutions auf fünf Anwendungsfälle, um Unternehmen auf ihrer ESG-Reise zu

unterstützen: Mobilisierung, Messung, Verwaltung, Berichterstattung und

Qualitätssicherung.



UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten

Sicherheitswissenschaften, kündigte heute sein ESG-Management-Portfolio für den

Aufbau umfassender Programme zur Verwaltung von Nachhaltigkeitsdaten in

Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Kohlenstoff- und Scope-3-Emissionen

an.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das ESG-Management-Angebot umfasst eine Kombination aus etabliertenBeratungspraktiken, Software und Verifizierungsdienstleistungen, die auf alleReifelevel der ESG-Berichtserstattung ausgerichtet sind. Dieses Portfolioermöglicht es Nachhaltigkeits- und ESG-Fachleuten, ihre Programme zubeschleunigen und regulatorische und freiwillige Berichtsanforderungen in einersich ständig weiterentwickelnden Landschaft zu erfüllen.Das Portfolio unterstützt fünf Anwendungsfälle:- Mobilisierung - Erstellen und Optimieren von ESG-Programmen- Messen - Implementieren von robusten Systemen zur Messung der ESG-Leistung- Verwalten - Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Kennzahlen und-Ziele- Bericht - Optimieren und Verbessern der ESG-Offenlegung und -Berichterstattung- Sicherheit - Vorzeigen einer unabhängigen Verifizierung von wichtigenESG-KPIs."Mit unserem ESG-Management-Portfolio verfügt UL Solutions über eine breitePalette an Ressourcen, Fachwissen und Tools, um Unternehmen dabei zu helfen, ihrESG-Datenmanagement und ihre ESG-Berichterstattung zu verbessern", sagte JohnGenovesi, Executive Vice President bei UL Solutions und Präsident derUnternehmens- und Beratungsgruppe der Gesellschaft. "Die Zusammenarbeit mitunseren Kunden und das Eingehen auf ihre Herausforderungen hat uns veranlasst,unsere etablierten ESG-Fähigkeiten zu kombinieren und ganzheitliche Lösungenanzubieten."Zusätzlich zu den ESG-Beratungsleistungen bietet UL Solutions auch ESG-Softwaremit leistungsstarken integrierten Berechnungen und einer globalen Datenbank fürEmissionsfaktoren an. Die UL360-Software, die vor über 20 Jahren eingeführtwurde, verfügt über spezielle Module wie ESG-Offenlegung, Scope 3, Initiativenund Immobilien , um die Datenübertragung und -erfassung zu optimieren.