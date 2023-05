MedAlliance nimmt den ersten US-Patienten in seine dritte FDA-IDE-Studie auf SFA SELUTION4SFA

Genf (ots/PRNewswire) - Der erste US-Patient wurde in die SELUTION4SFA Sirolimus

DEB-Studie von Dr. Arthur Lee am Cardiac & Vascular Institute in Florida

aufgenommen. Diese Studie evaluiert SELUTION SLR(TM) in der Behandlung von

Verschlusskrankheiten der oberflächlichen Oberschenkelarterie (SFA) und der

proximalen Kniekehlenarterie (PPA) und wurde zur Unterstützung der FDA-Zulassung

konzipiert. Sie folgt der IDE-Zulassung (Investigational Device Exemption) in

den USA im August 2022. SELUTION SLR ist der erste und einzige

medikamentenfreisetzende Ballon mit Limusfreisetzung (DEB), der von der FDA eine

IDE-Zulassung für SFA- und PPA-Indikationen erhalten hat.



SELUTION4SFA wird in über 30 Zentren in den USA sowie in weiteren 10 Zentren

weltweit durchgeführt. In die Studie werden 300 Patienten aufgenommen, mit dem

Ziel, die Überlegenheit von SELUTION SLR gegenüber der Ballonangioplastie (POBA)

nachzuweisen. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt ist die primäre Durchgängigkeit

der Zielläsion nach 12 Monaten und der primäre Sicherheitsendpunkt ist die

Freiheit von Todesfällen nach 30 Tagen. Die Aufnahme in die Studie wird bis Ende

2023 abgeschlossen sein.