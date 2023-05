IM RAHMEN DER VERÖFFENTLICHUNG DER ZWEITEN JÄHRLICHEN LISTE DER NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS WIRD DOUBLE CHICKEN PLEASE IN NEW YORK ALS THE BEST BAR IN NORTH AMERICA AUSGEZEICHNET

- Double Chicken Please , New York City wird bei der zweiten jährlichen Ausgabe von North America's 50 Best Bars zur No.1 gekürt - In diesem Jahr sind 28 Bars aus den USA, 14 aus Mexiko, 7 aus Kanada und 1 aus der Karibik in der Liste …