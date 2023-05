Rohstoffsicherung belastet Audi-Gewinn

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Tochter Audi hat Absatz und Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert, aber das Betriebsergebnis auf 1,8 Milliarden Euro halbiert. Ursache des Rückgangs seien vor allem Bewertungseffekte bei Rohstoffsicherungsgeschäften, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag in Ingolstadt. Im Kerngeschäft laufe es dank weiterhin hoher Nachfrage und hoher Fahrzeugpreise gut.

Der Konzernumsatz stieg um 18 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro, die Umsatzrendite lag mit 10,8 Prozent am oberen Ende des Zielkorridors. Die Auslieferungen stiegen um 8 Prozent auf 422 000 Autos. In Europa und den USA legte Audi zu, aber in China gingen die Verkäufe um 16 Prozent zurück. Aber März und April seien dort gut gelaufen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das bis Jahresende aufholen können", sagte Rittersberger.