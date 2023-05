Berenberg senkt Ziel für Basler auf 24 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Computer Vision habe schwache Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die die schwachen Nachfragetrends bestätigten, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei allmählich wieder etwas attraktiver, Anleger sollten aber abwarten, bis sich die weitere Nachfrage-Entwicklung in der Region Asien/Pazifik etwas besser vorhersagen lasse./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Basler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 20,40EUR gehandelt.