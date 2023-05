ZDG zum Mercosur-Handelsabkommen Geflügelhalter fordern Neuverhandlung oder Ablehnung

Berlin (ots) - "Das Mercosur-Handelsabkommen ist in seiner jetzigen Form eine

Gefahr für die deutsche Landwirtschaft und für die Verbraucher." Mit diesen

Worten warnt Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen

Geflügelwirtschaft (ZDG), anlässlich des Sondertreffens der deutschen

Agrarminister am 5. Mai 2023 in Berlin. Es drohe eine Flut von billigem

Geflügelfleisch, das unter wesentlich geringeren Standards produziert wurde, den

EU-Markt zu überfluten. Das würde nicht nur Arbeitsplätze vernichten, sondern

auch Verbraucher benachteiligen und die Pläne für eine Weiterentwicklung der

heimischen Nutztierhaltung untergraben.



Ripke erklärt: "Brasilen, als führendes Mitglied des Mercosur-Blocks, ist

weltgrößter Exporteur von Geflügelfleisch, weil es unter deutlich niedrigeren

Tierhaltungs-, Tier-, Klima-, Umweltschutz- und Lebensmittelhygienestandards

produziert. Unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern billiges Fleisch

fragwürdiger Qualität aufzutischen, würde Arbeitsplätze in der heimischen

Geflügelwirtschaft vernichten und unsere Landwirtinnen und Landwirte verhöhnen,

die bereit stehen zu investieren, um die Versprechen der Bundesregierung vom

Umbau der Nutztierhaltung wahr zu machen."