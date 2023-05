Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Nach dem verlängerten Wochenende kletterte der DAX zum Start in die neue Handelswoche am Dienstag auf 16.011 Punkte. Die Freude währte aber nur kurz, denn im Anschluss legte das deutsche Aktienbarometer den Rückwärtsgang ein und erreicht am Donnerstagvormittag sein vorläufiges Wochentief bei 15.662 Punkten. Die Anleger richteten diese Woche ihr Hauptaugenmerk auf die Leitzinsentscheidungen der Fed und EZB. Beide Notenbanken erhöhten ihre Leitzinsen um 0,25%. Dies war im Vorfeld von den meisten Experten so erwartet worden. Spannend bleibt zu sehen, ob sich nun die Zinspause andeutet, von der einige Marktteilnehmer mittlerweile ausgehen. Hinzu kommt die sich im vollen Gange befindliche Berichtssaison, welche die Anleger mit einer Flut an Quartalszahlen versorgt. In der kommenden Woche stehen neue Konjunkturdaten im Terminkalender und könnten für weitere Impulse sorgen. BASF

Im Handel mit Inlandsaktien stehen diese Woche die Papiere von BASF mit 1.092 Preisausführungen an der Spitze. Dahinter folgt Mercedes-Benz mit 976 Preisfeststellungen. Der deutsche Chemieriese BASF veröffentlichte seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um 24,19% auf 17,5 Milliarden Euro. Ebenfalls zurück ging der Gewinn je Aktie, dieser lag im Vorjahr noch bei 2,70 Euro, im ersten Quartal 2023 wurden 1,93 Euro erzielt. Für die BASF-Aktie geht es diese Woche um 8,4% auf 46 Euro nach unten. Damit vergrößert sich wieder der Abstand zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 55,09 Euro. Mehrere BASF-Vorstandsmitglieder tätigten zudem in den letzten Tagen Insider-Käufe. Mercedes-Benz

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hielt am Mittwoch seine Hauptversammlung ab. Aktionäre freuen sich über eine dort beschlossene Dividendenerhöhung von 20 Cent auf 5,20 Euro je Aktie. Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden. Er führte weiter aus, dass der Autobauer den Anteil seiner Luxus-Modelle und der Elektro-Fahrzeuge am Konzernabsatz weiter steigern möchte. Gleichzeitig mahnte Källenius weiterhin Kostendisziplin aufgrund gestiegener Energie- und Rohstoffpreise an. Schlechte Nachrichten kamen unterdessen von Aston Martin. An dem britischen Autobauer ist Mercedes-Benz mit 9,7% beteiligt. Im ersten Quartal verbuchte Aston Martin einen Verlust von 74 Millionen Britischen Pfund. Die Mercedes-Benz-Aktie zeigte sich diese Woche kaum verändert. Aktuell notiert sie unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags bei 65,28 Euro.