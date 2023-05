Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lampertheim (ots) - Auch 2023 werden die Probleme deutscher Apotheken nichtkleiner - im Gegenteil: Voraussichtlich werden viele von ihnen ihre Pfortenschließen müssen. Wie kam es zu dieser Situation und was können Apotheken tun,um davon verschont zu werden oder sogar von der Krise zu profitieren? AlsGründer und Geschäftsführer der Klose Consulting GmbH unterstützen Nicolas Kloseund Mara Maier Apotheken und Unternehmen im Pharmabereich der gesamtenDACH-Region dabei, auch in der Krise qualifiziertes Fachpersonal und Neukundenzu gewinnen. Hier erfahren Sie, warum viele Apotheken vor dem Ruin stehen, wohindiese Entwicklung führt und was gefährdete Betriebe jetzt unternehmen sollten.Zwar sind Apotheker stets darum bemüht, ihre meist traditionsreichen Unternehmentrotz anhaltender Krisen erfolgreich fortzuführen. Sie wollen nicht nur demPersonalmangel trotzen, sondern auch ihr Wachstum durch neue Kunden und höhereUmsätze ankurbeln. Allerdings warten in diesem Jahr bereits die nächstenHerausforderungen auf sie: Der Branche fehlen nicht nur die dringend benötigtenFachkräfte - auch die finanzielle Belastung nimmt unter anderem durchHonorarkürzungen und die Erhöhung des Apothekenabschlags rasant zu. "Neben dendurch die Politik verursachten Problemen schaffen sich Apotheken auch eigeneProbleme, indem sie auf ein beständiges System und entsprechende Prozesseverzichten. Das kostet die Inhaber wertvolle Zeit, die sie im Alltagsgeschäftverbringen müssen, statt sich auf wichtige strategische Themen zukonzentrieren", erklärt Nicolas Klose, Geschäftsführer der Klose ConsultingGmbH. Den Schwierigkeiten wird der Großteil von ihnen auf Dauer nichtstandhalten können. Daher gehen die Experten davon aus, dass noch in diesem Jahrbis zu 1.000 Apotheken schließen müssen."Viele Apotheken befinden sich in einer Schockstarre und ergreifen nicht dieerforderliche Initiative. Zwar kann der Politik durchaus eine Teilschuldzugesprochen werden, doch liegt es nun an den Apothekeninhabern selbst, aktiv zuwerden und eine Lösung zu finden. Dann können sie die Krise nicht nurunbeschadet überstehen, sondern sogar von ihr profitieren", führt Mara Maierweiter aus. Bis heute unterstützten die beiden Marketingexperten mehr als 300Apotheken dabei, ihre offenen Stellen dauerhaft mit qualifizierten Mitarbeiternzu besetzen und sich einen großen Kundenstamm aufzubauen. Darüber hinausbeobachten sie täglich die Entwicklungen innerhalb der Branche und stoßen dabeiregelmäßig auf alarmierende Zustände.Welche Auswirkungen die Krise auf die Branche haben wird - und wie Apothekenreagieren sollten"Da etliche Apotheken aufgrund der genannten Gründe schließen werden, wird die