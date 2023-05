BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, will an die inhaltlichen Schwerpunkte ihrer Vorgängerin anknüpfen. "Wir lassen es bei dem Thema Ganztag, das Frau Busse gesetzt hat", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben jetzt noch acht Monate lang den KMK-Vorsitz." Der Schulausschuss der Kultusministerkonferenz arbeite bereits an dem Entwurf für Empfehlungen der KMK zum Thema "Pädagogische Qualität im Ganztag".

"Das Thema ist auch nicht schlecht gewählt, wenn wir bedenken, dass wir ab 2026 den gesetzlichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben werden", sagte Günther-Wünsch, die am Freitag den KMK-Vorsitz übernommen hat. Die Bildungssenatorin im neuen schwarz-roten Berliner Senat ist an der Spitze der KMK Nachfolgerin von Astrid-Sabine Busse (SPD), die der neuen Landesregierung nicht mehr angehört.