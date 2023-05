JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der schwache Aktienkurs reflektiere die Sorgen am Markt über eine mögliche Korrektur der Lagerbestände bei Auto-Chips, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Sorgen teile er. Eine Korrektur sei unvermeidbar, könnte sich aber auf Infineon milder auswirken als auf die Konkurrenz. So oder so dürfte die Infineon-Aktie vorerst unter Druck bleiben./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 02:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 02:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 33,05EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m