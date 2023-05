Die „neue“ Interra Copper (CSE IMCX / WKN A3DHGP) ist erst vor Kurzem aus dem Zusammenschluss mit Alto Verde Copper entstanden. Grund für den Deal war die Übernahme von drei vielversprechenden Kupferprojekten in Chile. Das Tres Marias-Projekt, das in Kooperation mit dem Minengiganten Freeport McMoRan erkundet wird, ist am weitesten fortgeschritten und soll jetzt mit Bohrungen weiter untersucht werden.

Erst vor Kurzem hatte Interra angekündigt, dass dazu in einer ersten Phase auf dem Tres Marias-Projekt, das in der Region Antofagasta in Chile liegt, 10.500 Meter an Rückspülbohrungen durchgeführt werden. Damit will das Unternehmen mehrere hochrangige geologische und geophysikalische Anomalien auf dem 16.250 Hektar großen Projektgebiet untersuchen. Jetzt gab es dazu weitere Details.

Die Planung der Phase-1-Bohrungen, die sich auf die Zielgebiete Western Central und Eastern konzentrieren, beruht dabei auf der Überprüfung aller geophysikalischen Untersuchungen und Interpretationen sowie der interpretierten Strukturen (d. h. Verwerfungen), die hauptsächlich anhand der MVI-MAG-Abschnitte interpretiert wurden.



Abbildung 1. Gesamtansicht des Tres Marias-Projekts mit den drei Zielgebieten, den geplanten Standorten der Bohrlochkragen, den 3D-IP/GSDAS-Vermessungslinien (grün) und den UAV-MAG-Vermessungslinien (lila).

Die drei Zielgebiete (östliches, zentrales und westliches Ziel) wurden anhand einer Reihe von geophysikalischen Untersuchungen identifiziert, zu denen auch die Neuauswertung von 110 km² an luftgestützten ZTEM-Vermessungen gehörte, die von Freeport 2013 abgeschlossen wurde. Die Ergebnisse dieser geophysikalischen Wiederaufbereitung und 3D-Umwandlung wurden mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens – Stichwort künstliche Intelligenz - verarbeitet, wobei die neuen Ergebnisse magnetische und resistive Anomalien in den drei Zielgebieten bestätigen.

Als Folgemaßnahme wurden detaillierte magnetische Vermessungen (UAV MAG) auf Ost-West-Fluglinien über den drei Zielgebieten durchgeführt: Zielgebiet Ost (36 Linien, jede 6 km lang, 100 m Abstand, insgesamt 216 Linienkilometer); Zielgebiet Mitte (21 Linien, jede 6 km lang, 150 m Abstand, insgesamt 126 Linienkilometer) und Zielgebiet West (21 Linien, jede 8 km lang, insgesamt 168 Linienkilometer).

Die Ergebnisse der UAV-MAG-Inversion bestätigten die magnetischen ZTEM-Anomalien in den drei Zielgebieten, und auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurden sechs 3D-IP-GSDAS-Profile (3D induzierte Polarisation) erstellt: East Target (2 Linien, jede 4,95 km lang, insgesamt 9,9 Linienkilometer); Central Target (1 Linie, 6 km lang, insgesamt 6 km); und West Target (3 Linien, insgesamt 13,05 Linienkilometer) (Abbildung 1). Die Ergebnisse der geophysikalischen 3D-IP-Untersuchung ergaben in allen drei Zielgebieten vielversprechende Wiederaufladbarkeits- und Widerstandswerte.

Darüber hinaus verfügt Interra Copper über historische Explorationsergebnisse aus dem östlichen Zielgebiet, die Gesteinsproben an der Oberfläche und von Freeport durchgeführte Bohrungen umfassen. Sie weisen auf Anomalien hin, die wiederum auf eine Porphyr-Kupfer-Lagerstätte hindeuten. Die Abschnitte aus den Freeport-Bohrlöchern werden so interpretiert, dass sie den oberen Teil eines hydrothermal umgewandelten Systems darstellen, das eine polymetallische Zn-Ag-Pb-Cu-Mineralisierung enthält, die dem Randbereich eines möglichen Porphyr-Kupfer-Systems entspricht. Bemerkenswerte historische Diamant- und Rückspülbohrlochabschnitte umfassen TMD-15-02: 2,40 m @ 3,1 % Cu und 19 ppm Ag (Mineralisierung im Manto-Stil); TMD-15-05: 386.50 m @ 1.162 ppm Zn und 363 ppm Pb; TMRC-18-01: 4,00 m @ 4,5% Cu und 121,5 ppm Ag (Mineralisierung im Manto-Stil); TMRC-18-02: 476,00 m @ 662 ppm Zn und 355 ppm Pb, einschließlich 34 m (238-272 m) @ 0,31% Zn und 0,26% Pb.

Diese Daten aus den Bohrlöchern in Verbindung mit geophysikalischen und geologischen Interpretationen deuten auf eine distale Basismetallfront hin, die mit einem potenziellen Porphyr-Kupfer-System westlich und südwestlich der historischen Freeport-Bohrungen in Verbindung steht, wobei Strukturen wie die Verwerfungen Guacate East und Guacate West den Transfer von mineralisierenden Flüssigkeiten von einem tieferen intrusiven Ziel und in die sedimentäre Quehuita-Formation ermöglichen. Darüber hinaus werden an der Oberfläche und westlich der Alterationszone (in der Nähe des historischen Bohrlochs TMD-15-01) Typ-D-Adern und Spuren von grünem Kupferoxid beobachtet, was für ein Explorationsziel in der Tiefe im Westen spricht.

Phase 1 des Explorationsprogramms

Die erste Phase des Explorationsprogramms, die 3 RC-Bohrungen umfasst, wird sich auf das östliche Zielgebiet des Projekts konzentrieren, unmittelbar westlich einer zuvor identifizierten Alterationszone und in dem Gebiet, in dem Freeport Diamantkern- und Rückspülbohrungen durchgeführt hat.



Abbildung 2. Draufsicht auf das östliche Zielgebiet mit den Standorten der geplanten ersten drei vorrangigen RC-Bohrlochkragen in Bezug auf die beiden Guacate-Verwerfungen (Osten und Westen) und die zuvor identifizierte Alterationszone (gelbes Oval).



Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keinerlei Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Interra Copper halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht derzeit in einem entgeltlichen Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, über das sowohl auf der Website der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Publikationen über Interra Copper nutzt. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum diskutieren. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.