SGL Carbon startet mit hoher Nachfrage ins neue Jahr - Aktie verliert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat im ersten Quartal vor allem von einer starken Nachfrage der Halbleiterindustrie profitiert. Die Erlöse und das operative Ergebnis stiegen in den drei Monaten Januar bis März im Jahresvergleich. Das teilte der Konzern am Freitag in Wiesbaden mit und bestätigte damit seine Prognose für das laufende Jahr. Den Investoren reichte das wohl nicht aus: Die Aktie der Hessen wurde am Vormittag mit einem Minus von mehr als vier Prozent abgestraft. Erst im März war der Kurs auf den höchsten Stand seit November 2021 geklettert.

Experten hatten sich schon vor der Zahlenvorlage mit dem geltenden Ausblick unzufrieden gezeigt. Anfang dieser Woche hatte Analyst Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank geschrieben, die Umstrukturierung des Konzerns dürfte allmählich Früchte tragen. Die 2023er-Prognose des Unternehmens für das operative Ergebnis (Ebitda) hielt er für konservativ, auch der angepeilte Umsatz lediglich auf stabilem Niveau verlange nach Erklärungen.