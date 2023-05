Wollen testierten Geschäftsbericht Mitte Mai vorlegen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der noch immer von den Folgen eines Cyberangriffs betroffene Pharma-Wirkstoffforscher Evotec will seinen Geschäftsbericht Mitte Mai veröffentlichen. Damit sollten dann auch die Kriterien für eine Rückkehr in die Dax-Familie der Deutschen Börse erfüllt werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Evotec hatte Anfang April über einen Cyberangriff berichtet, infolgedessen die Veröffentlichung des vollständig geprüften Geschäftsbericht für 2022 verschoben werden musste, wenngleich vorläufige Resultate schon bekannt waren. Wegen der damit nicht fristgerechten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts muss Evotec mit Wirkung zu diesem Dienstag den Index der mittelgroßen Werte, MDax , verlassen. Das hatte der Indexanbieter Stoxx am Donnerstagabend mitteilte.

Die Evotec-Aktie war daraufhin am Freitag stark unter Druck geraten, berappelte sich zuletzt aber und verringerte ihre Verluste auf dreieinhalb Prozent.

Evotec stehe in engem Kontakt mit den offiziellen Aufsichtsbehörden und habe deren Zusicherung für die durch den Cyberangriff verschobene Veröffentlichung des Geschäftsberichts erhalten, hieß es zum Wochenschluss weiter vom Hamburger Konzern./mis/jha/