Bei Krones sprudeln Aufträge und Gewinn - Kurs dreht nahe Rekordhoch ab

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones ist trotz der schwächelnden Wirtschaft in vielen Ländern mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Umsatz und Gewinn legten noch stärker zu als von Analysten erwartet. Die Investitionsbereitschaft der internationalen Getränkeunternehmen sei weiterhin sehr hoch, teilte das Unternehmen am Freitag in Neutraubling mit. Die Märkte von Krones seien von Konjunkturschwankungen kaum betroffen. Anleger an der Börse trauten den glänzenden Aussichten jedoch nicht ganz und schickten die Krones-Aktie in den Sinkflug.

Am Morgen büßte das Papier zeitweise dreieinhalb Prozent ein. Zuletzt lag es noch mit fast zwei Prozent im Minus bei 115,20 Euro, gehörte damit aber immer noch zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index SDax . Allerdings hatte sich der Krones-Kurs in den vergangenen Monaten stark entwickelt. Nachdem er zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 bis unter die Marke von 42 Euro abgestützt war, erreichte er Ende April 2023 mit 120,30 Euro vorübergehend fast wieder sein Rekordhoch von 122,80 Euro aus dem Jahr 2018.