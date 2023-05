RTL Deutschland bündelt AdTech-Aktivitäten

Köln (ots) - Martin Hoberg leitet neuen AdTech-Bereich bei RTL Deutschland .



RTL Deutschland bündelt seine Aktivitäten im Bereich AdTechnology. Martin Hoberg

verantwortet als Chief International AdTech Officer die neue Einheit, die

künftig die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der internationalen

AdTech-Beteiligungen des Unternehmens koordinieren und stärken wird. In seiner

neuen Funktion berichtet Martin Hoberg an Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland.



Die Unternehmen smartclip, das smartclip Tochterunternehmen Realytics

(Frankreich), Yospace (Großbritannien) sowie die 50% Beteiligung an SQL Services

agieren dabei weiterhin als eigenständige Unternehmen am Markt. AdTechnology ist

für RTL ein internationales Wachstumsfeld und ein wichtiger Baustein für die

Transformation des Kerngeschäfts. Diese aktiv zu treiben und als führender

Anbieter mitzugestalten ist Ziel der neuen Einheit. Das internationale AdTech

Geschäft der RTL Group wird dabei von RTL Deutschland operativ gesteuert.