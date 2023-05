Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.05.2023 bis 12.05.2023

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag, 08.05.2023



- (Nr. 176) Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Deutschland, Jahr 2019

- (Nr. 177) Produktionsindex, März 2023





Dienstag, 09.05.2023- (Nr. 178) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2023- (Nr. 19) Zahl der Woche zum Muttertag am 14. Mai: Erwerbstätigkeit von Mütternin Deutschland, Jahre 2008-2022Mittwoch, 10.05.2023- (Nr. 179) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2023- (Nr. N027) Fleischersatz und Fleisch: Produktion und Konsum, Jahr 2022- (Nr. N028) Unfälle mit E-Scootern: Ursachen, Beteiligte, örtlicheBesonderheiten, Jahr 2022Donnerstag, 11.05.2023- (Nr. 180) Inlandstourismus, März 2023- (Nr. 181) Übergangsquoten vom Bachelor- ins Masterstudium bis zumWintersemester 2021/22- (Nr. N029) Zum Tag der Pflegenden am 12. Mai 2023: Beschäftigte,Teilzeitquote, Berufsabschlüsse in ambulanter und stationärer Pflege, Jahre2001-2021Freitag, 12.05.2023- (Nr. 182) Außenhandel (Detailergebnisse), März 2023- (Nr. 183) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, März 2023- (Nr. 184) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Quartal 2023- (Nr. 185) Insolvenzen, Februar 2023 + Trendindikator April 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.