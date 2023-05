Überfischung der Meere war gestern - Experte erklärt, wie Aquakulturen den steigenden Bedarf an Speisefischen in Zukunft nachhaltig decken (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neustadt-Glewe (ots) - Der Fischbedarf der Weltbevölkerung steigt, gleichzeitigsinken die Fangquoten und die negativen ökologischen Folgen des Fischfangsnehmen zu. Hans Acksteiner und Dr. Paul-Daniel Sindilariu sind die Gründer derDeutschen Edelfisch GmbH und haben mit Indoor-Aquakulturen ein innovativeFischereikonzept entwickelt, welches diese Probleme nachhaltig lösen kann. Hiererfahren Sie, wie die Deutsche Edelfisch GmbH einen Beitrag zur nachhaltigenWelternährung leistet, welche Fische sich für die Zucht in Kreislaufanlageneignen und warum das Konzept auch für Investoren überaus attraktiv ist.Die Weltbevölkerung wächst rasant: Prognosen zufolge wird es im Jahr 2025 etwaacht Milliarden Menschen auf diesem Planeten geben, die selbstredend alle sattwerden wollen und müssen. Vor allem wollen die Menschen mit hochwertigem Proteinversorgt werden. Aufgrund jüngster Lebensmittelskandale, gesundheitlicherNachteile sowie ethischer Aspekte ist der Konsum von Fleisch zunehmend in Verrufgeraten. Eine gute Alternative, die schon immer einen wichtigen Beitrag zurgesunden Ernährung geliefert hat, bietet der Fisch mit seinem hohen Anteil anungesättigten Fettsäuren. Doch die Weltmeere sind überfischt, die Fangquotenrückläufig und so steht nicht überall frischer und preiswerter Fisch zurVerfügung. "Die Lösung bieten moderne Aquakulturen", verrät Hans Acksteiner vonder Deutschen Edelfisch GmbH. "Nicht umsonst ist sie ein stark wachsender Sektorauf dem Lebensmittelmarkt." Der Experte weiß jedoch auch, dass nicht jede Formvon Aquakultur empfehlenswert ist und Kritiker durchaus Grund für ihre Zweifelhaben.Mit der Deutschen Edelfisch GmbH haben Hans Acksteiner und Dr. Paul-DanielSindilariu ein innovatives und nachhaltiges Fischereikonzept entwickelt, daseine zukunftsfähige Lösung für die gesunde Ernährung der Weltbevölkerungverspricht. Ihre Indoor-Aquakulturen in Kreislaufanlagen vereinen alle Vorteileder Aquakultur, schließen jedoch die typischen Nachteile aus. So stellen sieeine ökologische Revolution des Marktes dar, die längst überfällig ist. Dennnicht nur Umweltschützer, sondern auch die Endverbraucher fordern mittlerweileethisch wie ökologisch unbedenklichen Fisch in Bioqualität. Hans Acksteiner undDr. Paul-Daniel Sindilariu wollen diesen Bedarf mit ihrer Indoor-Aquakulturdecken und gleichzeitig ein lukratives Geschäft betreiben. So stellt dieVerknüpfung des ökologischen Verantwortungsbewusstseins und des monetären Wertsder Fischerei nicht nur für die Bevölkerung, sondern vor allem auch für