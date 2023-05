GK Software: Veränderte Einschätzung nach Delisting-Angebot

Mit der Vorlage des Geschäftsberichts habe GK Software SE die vorläufigen Zahlen bestätigt, das EBIT sei sogar geringfügig höher ausgefallen. Insgesamt habe der Umsatz letztes Jahr um 16 Prozent auf 152,1 Mio. Euro gesteigert werden können, das um Sondereffekte aus 2021 und 2022 bereinigte EBIT habe sich um 35 Prozent auf 18,7 Mio. Euro erhöht. Ohne die Bereinigung sei das operative Ergebnis geringfügig auf 16,8 Mio. Euro zurückgegangen, so dass auch der Jahresüberschuss mit 11,3 Mio. Euro unter Vorjahr geblieben sei.

Nach Darstellung von SMC-Research habe die GK Software SE in ihrem Geschäftsbericht die guten vorläufigen Zahlen bestätigt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Schätzungen an die finalen Zahlen aus 2022 angepasst und das Kursziel auf 193,00 Euro erhöht. Das Urteil ändert SMC-Research aber mit Verweis auf das Delisting-Angebot von Fujitsu von bisher „Hold“ auf „Sell“.

Für das laufende Jahr strebe GK ein weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum entsprechend der bisherigen Mittelfristprognose (Umsatz zwischen 165 und 170 Mio. Euro, operative EBIT-Marge von rund 15 Prozent) an. Zugleich sei eine neue Mittelfristprognose bis 2025 veröffentlicht worden, die ein Umsatzwachstum auf 193 bis 205 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von stabil über 15 Prozent vorsehe.

Die Analysten haben ihre Modellwerte an die finalen Zahlen aus 2022 angepasst und die Schätzungen entlang der neuen Prognose, die sie für gut erreichbar halten, aktualisiert. In Summe habe sich ihr Kursziel hierdurch auf 193,00 Euro erhöht. Damit liege es weiterhin in der Nähe des aktuellen Kurses wie auch des Delisting-Angebotes von Fujitsu. Dieses Angebot nehmen die Analysten nun zum Anlass, ihr Urteil von bisher „Hold“ auf „Sell“ zu ändern, weil das von ihnen ermittelte moderate Kurspotenzial das Risiko einer zukünftig nicht vorhandenen oder zumindest stark eingeschränkten Handelbarkeit der GK-Aktie nicht rechtfertige.

