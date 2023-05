Führungswechsel beim Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany Neue CEO Samina Julevic setzt neben Kontinuität und Wachstum auf Innovation

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Ab sofort leitet Samina Julevic (39) die

Geschicke des Maklernetzwerks Remax Germany mit aktuell 220 Büros und 860

Maklern. Kurt Friedl, langjähriger CEO und Gesellschafter des Netzwerks, gibt

nach 20 Jahren die operative Verantwortung an seine bisherige COO (Chief

Operating Officer) Samina Julevic ab: "Ich bleibe weiterhin Gesellschafter, sehe

meine Aufgaben aber zukünftig verstärkt in der Beraterfunktion der

Gesellschaft."



Samina Julevic, seit 2005 bei Remax, freut sich auf die neue Herausforderung:

"Ich bin mir bewusst, dass ich mit der neuen Funktion eine große Verantwortung

übernehme. Kurt Friedl und ich haben in den letzten Jahren die Weichen für

stabiles Wachstum, ein hohes Ausbildungsniveau und einen substanziellen

Digitalisierungsgrad gestellt - unter gleichzeitiger Beibehaltung einer engen

persönlichen Beziehung zu unseren Netzwerkpartnern. Diese Linie will ich

weiterverfolgen." Neben Kontinuität setzt Julevic auf weiteres Wachstum und die

Gewinnung zusätzlicher Marktanteile. Ferner will die neue Remax Germany-Chefin

die Unternehmensstrategie noch stärker in Richtung Innovation ausrichten und

weitere Prozesse digitalisieren. Julevic: "Sehr wichtig ist mir darüber hinaus,

den Rundum-Service für das Netzwerk und unsere Kunden zu fördern und ihnen auf

diese Weise einen Mehrwert zu bieten. Last, not least, ist mir die weitere

Festigung des Vertrauens in die Marke Remax bei Franchisenehmern und Kunden ein

großes Anliegen".