IAG erwartet mehr Gewinn - Air France-KLM wagt keine Prognose

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Flugreisen im Sommer beflügelt die Geschäfte von Air France-KLM und der British-Airways-Mutter IAG . Nachdem die Lufthansa bereits am Mittwoch einen Reise-Boom für die heiße Jahreszeit vorausgesagt hatte, hob IAG-Chef Luis Gallego am Freitag sogar seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Wie die Airlines des IAG-Konzerns will auch Air France-KLM in diesem Sommer fast so viele Flüge anbieten wie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Eine Gewinnprognose für das laufende Jahr wagte Konzernchef Ben Smith jedoch immer noch nicht.

An der Börse wurden die Neuigkeiten entsprechend gegensätzlich aufgenommen. Die IAG-Aktie gewann am Morgen in London zeitweise fast sechs Prozent. Um die Mittagszeit lag ihr Kurs noch mit knapp drei Prozent im Plus. Der Aktienkurs von Air France-KLM sackte hingegen kurz nach Handelsbeginn mit fast fünf Prozent in den Keller. Zuletzt dämmte das Papier seine Kursverluste auf etwa dreieinhalb Prozent ein.