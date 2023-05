Lithium Preis – Wird die Lithiumindustrie in Chile verstaatlicht?

Lithium ist eines der wichtigsten Mineralien für den Übergang zu einer neuen Mobilitätsform, vor allem wegen seiner Verwendung in Batterien für Elektrofahrzeuge. Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt und verfügt über die größten Reserven. In den letzten Wochen ist dieser wichtige Produzent mit neuen Plänen in die Schlagzeilen geraten. Der chilenische Präsident Gabriel Boric plant, die Lithiumindustrie des Landes zu verstaatlichen, was heftige Preisschwankungen bei Lithiumproduzenten und dem Lithium Preis selbst auslöste.

Was ist passiert?

Die Reaktion des Marktes war vorhersehbar negativ. In den Schlagzeilen wurden die Anleger als "verängstigt" und "bestürzt" bezeichnet. Ressourcennationalisierungen haben zweifellos das Potenzial, Investoren und Märkte zu verunsichern und im schlimmsten Fall Investitionen auszuhungern. Allerdings sind viele der Märkte für kritische Mineralien bereits sehr volatil und störanfällig, was die Frage aufwirft, ob staatliches Eigentum in einigen Szenarien die Volatilität und Unvorhersehbarkeit verringern könnte. Frühere Erfahrungen mit der Verstaatlichung von Bodenschätzen könnten Aufschluss darüber geben, wie sich die Entscheidung von Boric auswirken könnte, wenn sie wie geplant umgesetzt wird.

Verstaatlichungen der Industrie in Südamerika

Lateinamerika hat im Bergbau- und Erdölsektor Zyklen von Verstaatlichungen und Privatisierungen erlebt. Beispiele wie PEMEX, Mexikos staatliches Erdölunternehmen, zeigen die Bandbreite der Ergebnisse, mit Perioden relativen Erfolgs, die zur nationalen Entwicklung beitrugen, bis hin zu Zeiten der Misswirtschaft und Stagnation.

Chile hat mit Codelco, dem staatlichen Unternehmen, das 1971 unter der Regierung Allende die Kupferproduktion verstaatlichte, ein eigenes Beispiel zu bieten. Die Privatisierungen der Pinochet-Ära erstreckten sich nicht auf Codelco, so dass es ein halbes Jahrhundert lang als Staatsunternehmen weitergeführt wurde. Codelco ist derzeit der größte Kupferproduzent der Welt und hat in den letzten Jahren jährlich Milliardenbeträge an den chilenischen Staat abgeführt.Boric sagte, er wolle das Know-how von Codelco nutzen und eine aktive Rolle in einer verstaatlichten Lithiumindustrie spielen.