Green Shift gibt Änderung des Tickers von 'UWEFF' zu 'GRCMF' auf dem OTCQB-Marktplatz bekannt

Toronto, Ontario - 5. Mai 2023 - Green Shift Commodities Ltd. (TSXV:GCOM) (OTCQB:GRCMF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-shift-com ... ) gab heute bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab dem 4. Mai 2023 unter dem neuen Tickersymbol "GRCMF" an der OTCQB gehandelt werden. Dieses Tickersymbol hat das vorherige Tickersymbol des Unternehmens für seine Stammaktien, "UWEFF", ersetzt. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol „GCOM“ bleibt aufrecht.

Das Marktsegment OTCQB ist eine Börsenhandelsplattform in den Vereinigten Staaten, die von der OTC Markets Group betrieben wird. Der OTCQB-Markt gilt als wichtigster Börsenplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Entwicklungsstadium, denen es ein Anliegen ist, ihren Anlegern in den USA eine hochwertige Handelsplattform und Informationsvermittlung anzubieten. Um zur Börse zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die Qualitätsnormen des OTCQB-Marktes gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz sowie den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten.

Über Green Shift Commodities Ltd.

Green Shift Commodities Ltd. konzentriert sich auf die Erkundung und Entwicklung von Rohstoffen, die für die Dekarbonisierung und die Erreichung der Netto-Null-Ziele benötigt werden.

Das Unternehmen erschließt die Lagerstätte Berlin in Kolumbien. Neben Uran für saubere Kernenergie enthält die Lagerstätte Berlin auch Batterierohstoffe wie Nickel, Phosphat und Vanadium. Phosphat ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Ferro-Phosphat-Batterien („LFP"), die von einer wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugherstellern verwendet werden. Nickel ist ein Bestandteil verschiedener Lithium-Ionen-Batterien, während Vanadium das Element ist, das in Vanadium-Redox-Flow-Batterien verwendet wird. Neodym, eines der in der Berliner Lagerstätte enthaltenen Seltenen Erden, ist ein wichtiger Bestandteil leistungsstarker Magnete, die zur Steigerung der Effizienz von Elektromotoren und in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt werden.