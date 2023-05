Vantage erwirbt FSCA-Lizenz für den Betrieb in Südafrika

Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) - Vantage (oder "Vantage Markets") (https:/

_pr_link) , der globale Multi-Asset-Broker, freut sich bekannt zu geben, dass er

von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika eine Lizenz für

Derivate erhalten hat.



Die FSCA ist die Aufsichtsbehörde für Finanzinstitute in Südafrika, die für die

Zulassung, Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung der Finanzgesetze und

-vorschriften zuständig ist. Die neue Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für

das Unternehmen, um eine stärkere Präsenz in Afrika zu entwickeln und sein

Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Finanzdienstleistungen für Kunden

auf dem Subkontinent zu demonstrieren, während es gleichzeitig die

regulatorischen Anforderungen der FSCA erfüllt.