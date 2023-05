MES/MOM-Anbieter iTAC Software AG ist Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM)

Montabaur (ots) - Wo liegen die Stärken und Schwächen der MES-/MOM-Anbieter? Der

Magic Quadrant von Gartner kann bei der Beantwortung dieser Frage helfen.

Gartner gibt an, dass "der Magic Quadrant Kunden von Technologieunternehmen eine

unvoreingenommene Einschätzung der Leistung konkurrierender Anbieter gibt. Diese

wird mit validierten Kundenbewertungen ergänzt"1. Der MES/MOM-Spezialist iTAC

Software AG ( http://www.itacsoftware.com ) ist in diesem Jahr als "Leader" im

Gartner Magic Quadrant für Manufacturing Execution Systems positioniert.



Führungskräfte im Bereich der Supply-Chain-Technologie können diese Studie bei

der Auswahl von Anbietern und Lösungen nutzen. Der Bericht kann dabei

unterstützen, zu verstehen, wie die Technologieanbieter eines Marktes

positioniert sind und welche Strategien sie im Wettbewerb um das

Endkundengeschäft anwenden.





"Wir sind einer von 18 MES-Anbietern, die in diesem Magic Quadrant-Berichtpositioniert sind. Nachdem wir in den Jahren zuvor bereits mehrmals als Visionärhervorgingen, ist es für uns das nächste Level, von Gartner erstmals als Leadereingestuft zu werden", erklärt Peter Bollinger, CEO der iTAC Software AG.Die iTAC Software AG ist ein Tochterunternehmen des Dürr-Konzerns und bietet dieiTAC.MOM.Suite als ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem an. Die Lösung istauf die diskrete Fertigung mit hohen Stückzahlen und repetitiven Abläufenausgerichtet und kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud betrieben werden. Siewird weltweit von Unternehmen aus verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z.B.Automobilhersteller und -zulieferer, Elektronik/EMS/TC, Medizintechnik,Metallverarbeitung und Energie.Das im Markt seit vielen Jahren etablierte Manufacturing Execution System voniTAC wurde im Jahr 2021 zum Manufacturing Operations Management-SystemiTAC.MOM.Suite weiterentwickelt. Als vollumfängliches System kombiniert das MOMtypische MESFunktionen mit ergänzenden Lösungen zur Steuerung, Optimierung undVorhersage von Produktionsprozessen in Echtzeit. Es deckt funktional alleProzesse ab, die auf dem Shopfloor, d.h. im Produktionsbereich, stattfinden. DieLösung bietet im Sinne der Interoperabilität eine Vielzahl von Schnittstellen zuübergeordneten Systemen (ERP, PLM etc.). Sie baut auf einer offenen undService-orientierten Architektur auf und fügt sich nahtlos in bestehendeSystemlandschaften ein.Durch die Integration von AnalyticsFunktionalitäten eröffnet die iTAC.MOM.Suiteneue Möglichkeiten zur Vorhersage von Produktionsergebnissen auf Basis vonerfassten IIoT und MESDaten. Diese Vorhersagen können sowohl Qualität undProduktionsleistung als auch potenzielle Ausfälle in der Fertigung betreffen.Durch Prevention und PredictionServices sowie auf Basis von EdgeTechnologienentstehen Prozessverbesserungen mit gesteigerter Wertschöpfung undDatensouveränität.Kontakt:iTAC Software AGAubachstraße 22-2456410 MontabaurAlina LeberInbound MarketingTel.: +49 2602 1065 211Fax: +49 2602 1065 30E-Mail: mailto:alina.leber@itacsoftware.comhttp://www.itacsoftware.comPR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHUlrike PeterGeschäftsführungTel. +49 211 9717977-0E-Mail: mailto:pr@punctum-pr.dehttp://www.punctum-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69351/5502024OTS: iTAC Software AG