Exklusive Kooperation XXXLutz eröffnet Pop-Up Flächen mit Tommy Hilfiger! (FOTO)

Würzburg (ots) -



- Immer mehr Einzelhändler entdecken das Potenzial von Pop-Up Flächen für sich

- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl setzen auf doppelte Power: und bestücken

Pop-Up Verkaufsflächen mit den neuesten Kollektionen von Tommy Hilfiger

- Durch diese einzigartige Kooperation möchte XXXLutz einmal mehr seine

Vorreiterposition in der Möbelbranche ausbauen



Das hohe Potenzial von Pop-Up Flächen ließ sich in den vergangenen Jahren vor

allem im Fashion-Bereich beobachten. Nun eröffnen die XXXLutz Einrichtungshäuser

in 25 Filialen exklusive Pop-Up Flächen, bestückt mit den neuesten Home & Living

Kollektionen der angesagten Premiummarke Tommy Hilfiger. Die hochwertigen

Produkte mit klassisch-zeitlosem Touch sind ab sofort in ausgewählten Filialen

sowie online erhältlich.