Wirtschaftsministerium legt Photovoltaik-Strategie vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine neue Photovoltaik-Strategie vorgelegt. Ziel soll es sein, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland zu beschleunigen, sagte er am Freitag im Rahmen des zweiten Gipfels zur Solarenergie.



"Photovoltaik ist einer der günstigsten Energieträger überhaupt und gehört zu den wichtigsten Stromerzeugungsquellen der Zukunft", so Habeck. Dafür benennt die Strategie Maßnahmen in verschiedenen Bereichen, von der Energiepolitik bis zur Fachkräftesicherung über industrielle Wertschöpfung in Europa und Technologieentwicklung. Dazu zählt unter anderem die Nutzung von Freiflächenanlagen, man wolle dafür ausreichend Flächen finden und Verfahren beschleunigen.