JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen und der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms habe die Aktie des Stahlkonzerns über fünf Prozent verloren, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die zuletzt gefallenen Stahlpreise ließen erwarten, dass der deutliche Anstieg der Rohstoffpreise zwischen Dezember und März sich nun ins Gegenteil verkehren könnte./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 21:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 24,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m